В Талицком городском округе бешеная лиса укусила мужчину, который хотел спасти от нее свою собаку, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Ему была оказана медицинская помощь. Животное погибло в ту же ночь, у него отобрали материал для исследования. Труп лисы был сожжен, место его нахождения дезинфицировано, пишет Znak. При проведении обследования был установлен эпизоотический очаг заражения. Напомним, в начале октября жители Екатеринбурга заметили лису, гуляющую в районе «Широкой речки». В Екатеринбурге лиса приходит погулять в жилой квартал

