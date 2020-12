На «ВСМПО-Ависма» произошел пожар в стане прокатки титана

В корпорации «ВСМПО-Ависма» в цехе № 16 произошло возгорание прокатного стана. Об этом TagilCIty.ru сообщили в пресс-службе предприятия.

Пожар произошел 4 декабря. В листопрокатном комплексе произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Для выяснения обстоятельств нештатной ситуации создан штаб. Предприятие работает в штатном режиме,сообщили в пресс-службе. «ВСМПО-Ависма» — градообразующее предприятие Верхней Салды, оно является основным поставщиком титановых компонентов для мировой авиакосмической промышленности. Напомним, 5 декабря в Среднеуральске цементом заводе загорелся стальной ангар, в котором находились емкости с дизельным топливом. Площадь пожара составила 500 квардратных метров, пострадавших нет. На уральском цементом заводе вспыхнул ангар с дизельным топливом внутри

Related news: На уральском цементом заводе вспыхнул ангар с дизельным топливом внутри

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter