Свердловскому застройщику грозит потеря имущества из-за долгов перед своей фирмой

Напомним, по версии следствия, Захар Ивачев незаконно вывел 350 миллионов рублей со счета компании. В результате его действий без жилья остались 300 семей. Ивачева объявили в международный розыск, а в 2019 году он был задержан в Испанию, куда сбежал вместе с супругой и детьми. С того момент рассматривается вопрос о его экстрадиции на родину.