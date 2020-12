Свердловскому застройщику грозит потеря имущества из-за долгов перед своей фирмой

В Свердловской области арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности экс-владельца компании «Лоджик-Девелопмент» Захара Ивачева.

Мужчину обвинили в долгах обанкротившейся компании «Фэмили Эстейт», которая также принадлежала Ивачеву, сообщает 66.ру. В результате, судом было решено взыскать с застройщика 11,8 миллиона рублей. Данное решение ранее запрашивал конкурсный управляющий компании Алексей Павлов. Напомним, по версии следствия, Захар Ивачев незаконно вывел 350 миллионов рублей со счета компании. В результате его действий без жилья остались 300 семей. Ивачева объявили в международный розыск, а в 2019 году он был задержан в Испанию, куда сбежал вместе с супругой и детьми. С того момент рассматривается вопрос о его экстрадиции на родину. На Урале возбуждено уголовное дело об «обманутых дольщиках»

