В Нижнем Тагиле Mitsubishi Outlander влетел в дерево на Исинском тракте, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло около 14.00. Водитель 1962 года рождения не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Сам мужчина не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения. Photo: Группа «МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил» во Вконтакте Напомним, в Нижнем Тагиле на Уральском проспекте произошло ДТП. Водитель совершая поворот не уступил дорогу транспортному средству, двигающемуся во встречном направлении. Из-за столкновения было частично перегорожено движение. В Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте на Гальянке попало на видео

