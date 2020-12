В Новосибирске за смертельную аварию в нетрезвом виде осудят росгвардейца

В Калининский суд передали дело полицейского Романа Палецкого. Ночью 29 августа в Пашино 37-летний сотрудник вневедомственной охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию. В машине марки Honda Accord с ним находились два пассажира.

Известно, что автомобиль под управлением росгвардейца врезался в стоящую на парковке машину, а после в подъезд дома на улице Новоуральской. В результате один пассажир скончался, еще один получил тяжелые травмы, сообщает Atas. Теперь виновнику ДТП грозит до 12 лет тюрьмы.

