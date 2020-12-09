В Новосибирске за смертельную аварию в нетрезвом виде осудят росгвардейца

В Новосибирске за смертельную аварию в нетрезвом виде осудят росгвардейца

9 декабря , 22:39ПроисшествияPhoto: pxhere.com
В Калининский суд передали дело полицейского Романа Палецкого. Ночью 29 августа в Пашино 37-летний сотрудник вневедомственной охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию. В машине марки Honda Accord с ним находились два пассажира.

Известно, что автомобиль под управлением росгвардейца врезался в стоящую на парковке машину, а после в подъезд дома на улице Новоуральской. В результате один пассажир скончался, еще один получил тяжелые травмы, сообщает Atas.

Теперь виновнику ДТП грозит до 12 лет тюрьмы.

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