71-летнему тагильчанину потребовалась трепанация после ДТП на встречке с большегрузом

71-летнему тагильчанину потребовалась трепанация после ДТП на встречке с большегрузом
71-летнему тагильчанину потребовалась трепанация после ДТП на встречке с большегрузом
Сегодня, 18:57ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД
Под Нижним Тагилом в результате ДТП 71-летний водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. Пенсионера госпитализировали с многочисленными травмами. Понадобилась трепанация черепа.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 18 километре автодороги «Нижний Тагил — Нижняя Салда» около 11 часов в четверг, 9 декабря. Иномарка ехала из Салды в Екатеринбург, рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

71-летний водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где его легковушка врезалась в грузовик МАЗ. За рулем большегруза находился 48-летний мужчина. Он пояснил госавтоинспекторам, что не смог избежать столкновения, так как поздно заметил петляющий из стороны в сторону автомобиль.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В результате аварии у водителя иномарки медики диагностировали тяжелую черепно –мозговую травму, ушиб мозга, рваную рану правого уха. Пенсионера госпитализировали Демидовскую горбольницу, где врачи провели пострадавшему трепанацию черепа.

71-летний водитель иномарки имеет стаж вождения 47 лет, ПДД за последний год нарушил 5 раз — превышал скорость. 48-летний мужчина за рулем большегруза имеет водительский стаж 27 лет. Полицейские установили, что МАЗ перевозил груз без сопроводительного листа.

Сюжеты:
Нижний ТагилВерхняя и Нижняя Салда
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