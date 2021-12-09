Экс-начальник отделения УМВД в Екатеринбурге получил 10 лет за взятку в 2,5 млн

Нечаев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и покушении на еще одну взятку. Как установило судебное следствие, в 2016–2017 годах он возглавлял отделение по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства в областной столице. После изъятие документов на одном из предприятий, руководитель компании предложил взятку в 2,5 млн рублей, 1,5 из которых отправились в карман Нечаева, а остальные деньги достались посредникам. После этого проверка в отношении предприятия прекратилась, уголовное дело возбуждено не было.
Позже в 2017 году через посредника Нечаев вымогал взятку в размере 2 млн рублей у директора другого предприятия, на что тот согласился. При передаче половины этой сумму посредник был задержан стражами правопорядка. Нечаев же скрывался от следствия до сентября 2020 года, когда был пойман правоохранительными органами в Москве.
Приговором суда экс-начальнику отделения УМВД по Екатеринбургу назначено наказание в виде десяти лет строгого режима и штрафа в трехкратном размере полученной взятки. Нечаев своей вины не признал, приговор в законную силу не вступил.