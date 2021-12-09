Экс-начальник отделения УМВД в Екатеринбурге получил 10 лет за взятку в 2,5 млн

Нечаев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и покушении на еще одну взятку. Как установило судебное следствие, в 2016–2017 годах он возглавлял отделение по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства в областной столице. После изъятие документов на одном из предприятий, руководитель компании предложил взятку в 2,5 млн рублей, 1,5 из которых отправились в карман Нечаева, а остальные деньги достались посредникам. После этого проверка в отношении предприятия прекратилась, уголовное дело возбуждено не было.