Изувечившего соседку жителя Алапаевска выпустили на свободу

В отношение Боярских было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, грозящее ему сроком до пяти лет. Однако против заключения Кирилла Боярских под стражу на время расследования и суда выступили как его адвокат, так и прокуратура. Проведя всего одну ночь в полицейском участке, он вернулся домой. По словам жильцов, теперь они боятся выходить из дома, так как не знают, что еще ему может продиктовать программа.