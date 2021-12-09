Изувечившего соседку жителя Алапаевска выпустили на свободу

Днем второго декабря этого года Боярских напал в подъезде на соседку по лестничной клетке Ольгу и нанес ее множество ударов ножом по лицу, шее и рукам. Женщина попала в реанимацию, ей делали переливание крови и даже подключали к аппарату ИВЛ. Только недавно Ольга пришла в сознание, но шрамы от нападения Боярских останутся у нее на всю жизнь.
Женщина и ранее получала угрозы от соседа. Он писал ее на электронку, что после того, как переболел коронавирусом, его подключили к программе «Пси», которая теперь контролирует его действия и велит мужчине убить Ольгу.
В отношение Боярских было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, грозящее ему сроком до пяти лет. Однако против заключения Кирилла Боярских под стражу на время расследования и суда выступили как его адвокат, так и прокуратура. Проведя всего одну ночь в полицейском участке, он вернулся домой. По словам жильцов, теперь они боятся выходить из дома, так как не знают, что еще ему может продиктовать программа.
Жильцы дома на Пушкина 101 даже написали коллективное заявление в прокуратуру с просьбой изменить Боярских меру пресечения, но там ответили, что она изменена не будет, сообщает Е1.