«Мама, я попала в ДТП!»: мошенники обманули пенсионерку из Нижнего Тагила

«Мама, я попала в ДТП!»: мошенники обманули пенсионерку из Нижнего Тагила
«Мама, я попала в ДТП!»: мошенники обманули пенсионерку из Нижнего Тагила
Сегодня, 15:36ПроисшествияФото: 1MI
83-летняя жительница Ленинского района Нижнего Тагила отдала мошенникам 200 тысяч рублей под предлогом помощи попавшей в ДТП дочери.

Вечером у пожилой тагильчанки зазвонил домашний телефон. Когда она ответила, женский голос из телефонной трубки сказал: «Мама, я попала в ДТП! Необходимо 700 тысяч! Тебе позвонит следователь». Тут же телефон зазвонил вновь – на этот раз на другом конце провода уже был лжеследователь. Он рассказал, что дочь пенсионерки переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, чем спровоцировала ДТП, в котором серьезно пострадал водитель.

Дабы возместить причиненный дочерью ущерб, необходимо заплатить 700 тысяч рублей. Тагильчанка сказала, что у нее есть лишь 200 тысяч сбережений. Лжеследователя эта сумма устроила, он продиктовал женщине текст заявления на якобы прекращение уголовного дела, предупредил, что скоро придет человек за деньгами, которому женщина и передала все свои накопления.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. За 2021 год это уже 12-е уголовное дело по подобному факту обмана пожилых жителей города, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

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