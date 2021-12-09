«Мама, я попала в ДТП!»: мошенники обманули пенсионерку из Нижнего Тагила

Вечером у пожилой тагильчанки зазвонил домашний телефон. Когда она ответила, женский голос из телефонной трубки сказал: «Мама, я попала в ДТП! Необходимо 700 тысяч! Тебе позвонит следователь». Тут же телефон зазвонил вновь – на этот раз на другом конце провода уже был лжеследователь. Он рассказал, что дочь пенсионерки переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, чем спровоцировала ДТП, в котором серьезно пострадал водитель.