На угон машины со штрафстоянки пожаловалась жительница Нижней Туры

Об угоне автомобиля ВАЗ-2112 со штрафстоянки ГИБДД заявила жительница Нижней Туры. Однако далеко злоумышленник уехать не смог, так как он протаранил забор и увяз в мелком болоте через несколько десятков метров.

Инцидент произошел 8 декабря, сообщается в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» Вконтакте. Девушка рассказала, что пришла доставать машину, но ее угнали. Она пришла ее доставать. В результате ключей в авто не оказалось, капот был вскрыт, а также появилось много царапин и повреждено лобовое стекло. Пострадавшая недоумевает, почему охранник отдал ключи незнакомому человеку по просьбе. Также с женщиной связывались сотрудники полиции, которые, по ее словам, сказали, что она машину со штрафстоянки увезла. По данному факту проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, пишет Е1.

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