Принципиальный мужчина из Новоуральска прокатил на капоте нарушившего ПДД водителя

В ходе конфликта, возникшего на дороге в Новоуральске, водитель наехал на оппонента, который возвращался к своей машине.

Конфликт начался, когда мужчина за рулем внедорожника Toyota создал аварийную ситуацию, попытавшись повернуть на главную дорогу под прикрытием пешехода, но не успел этого сделать, за что был обсигнален другим водителем. Мужчине за рулем внедорожника это не понравилось, и он принялся преследовать «обидевшего» его водителя, сообщает сообщество «Екатеринбург-Серов». Догнал, остановился перед оппонентом и вышел для диалога на повышенных тонах. После короткой словесной перепалки уже не смог сдержаться другой водитель и наехал на мужчину, который возвращался к своему внедорожнику.

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