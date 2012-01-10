Из-за гирлянды в Нижнем Тагиле сгорела квартира

В квартире в момент пожара находились 5 человек – двое хозяев и ихродственники, никто из них не пострадал. Сначала загорелись шторы, потом огонь дошел до гардины иперекинулся на кресла. Первыми проснулись хозяева квартиры, мужчина иженщина. Они попытались потушить пожар, но когда поняли, что своимисилами не справиться, покинули квартиру вместе с родственниками.

Пострадавшие оставили дверь в квартиру открытой, приток свежего воздухаспособствовал усилению пожара. В итоге квартира выгорела полностью.Площадь пожара составила 36 кв.м.

Всего в новогодние праздники в Нижнем Тагиле произошло 18 пожаров, вкоторых 2 человека погибли. 1 получил травмы. В аналогичный период 2010года зафиксировано 10 возгораний. Из огня работники пожарной охраныспасли 11 тагильчан.

1 января в 11.03 по адресу Северное шоссе, 15А на площади 70 кв.м. загорелосьдвухэтажное здание, принадлежащее ООО «Корсак». В здании находилисьсторож и временный работник предприятия. В процессе эвакуации из зданияработник получил ожоги и отравление продуктами горения, сторож непострадал.

1 января в 18.21 произошел пожар в квартире по адресу ул. Окунева, 13.Площадь пожара составила всего 3 кв.м., но в огне погиб хозяин квартиры,мужчина 1951 г.р. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнемпри курении. Мужчина уснул с непотушенной сигаретой.

2 января в 23.06 на ул. Плотина, 500/2 в районе Пырловка сгорел частныйдом с хозяйственными постройками. В огне погибла хозяйка дома, женщина1941 г.р. Площадь пожара составила 60 кв.м. Причина пожара устанавливается.