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Мать и ребенок провалились под землю в центре Брянска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мать и ребенок провалились под землю в центре Брянска

10 января 2012, 09:57Происшествия
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