Мать и ребенок провалились под землю в центре Брянска

Трагедия произошла в Советском районе Брянскав воскресенье около 13.30 мск. Промоина приблизительно 2 на 1,5 м образовалась в асфальте между елкой и памятником летчикам («самолетом»).

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 26-летняя женщина, жена сотрудника полиции, попала в яму из-за неожиданного провала дорожного покрытия с тротуарной плиткой. Женщина сумела ухватиться за край провала, что спасло ей жизнь. Ребенка вместе с коляской засосало в коллектор, сообщили в УМВД.

Тело ребенка нашли на следующий день на очистных сооружениях рабочие смены. От места трагедии до очистных сооружений несколько километров.

Следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие неисполнения лицом своихпрофессиональных обязанностей).

По версии следствия, одной из возможных причин обрушения явились нарушения, допущенные при строительстве коллектора.

Срок эксплуатации магистрали свидетельствует о ее ветхости - по словампредставителей горводоканала, строительство канализационной системывелось в начале семидесятых годов прошлого века. Специалисты утверждают,что такие сооружения рассчитаны на 25 - 30 лет использования. По словам брянского губернатора Николая Денина, износ инженерных сетей составляет около 60 процентов.

К сожалению, в городах инциденты с образованием провалов в асфальтовом покрытии улиц происходят довольно часто. К примеру, в Москве подобный случай был зафиксирован в апреле прошлого года, когда у дома 31 на проспекте Маршала Жукова образовался провал глубиной до 15 м и шириной более 3 м. К счастью, никто не пострадал.