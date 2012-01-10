Очередная серия поджогов машин на Вагонке

В 1.54 на ул. Тимирязева, 11 сгорел автомобиль ВАЗ-21013, в 2.19 поул. Чайколвской, 38 – ГАЗ-31029. Три машины сгорели в районеЛенинградского проспекта: в 2.54 – ВАЗ-2109, в 4.10 – ВАЗ-2121, в4.17 – УАЗ-469.

По факту пожаров проводится проверка, материалы будут переданы вполицию, сообщили в нижнетагильском отделении госпожнадзора. Версияподжога не исключена.

Напомним, в декабре прошлого года на Вагонке уже происходили подобные серии пожаров отечественных машин. Тогда пострадали автомобили марки ГАЗ.