В ДТП под Красноуфимском пострадала семья из пяти человек

В момент ДТП в автомобиле ВАЗ-2115 находилась семья из пяти человек. Онинаправлялись из Башкирии в Екатеринбург. Тяжелые травмы получилипассажиры «пятнадцатой»: женщина 1983 г.р. – перелом шейного отделапозвоночника; мальчик 2010 г.р., – перелом обеих ног; мальчик 2004 г.р. –открытая черепно-мозговая травма, перелом левого бедра и таза; девочка1998 г.р. – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головногомозга, перелом таза и травматический шок. Сам водитель получилсотрясение головного мозга.

Всех пострадавших доставили в ЦРБ Красноуфимска: в хирургическомотделении находятся мама с двухгодовалым сыном, двое других детей – вреанимационном.

Водитель «Нивы» с переломом правой ноги также госпитализирован врайонную больницу. Есть версия, что ДТП произошло по причине лопнувшегоколеса. Все дети находились на заднем сидении автомобиля. Самый младшийнаходился в детском кресле. Все были пристегнуты ремнями безопасности,что помогло избежать более трагических последствий.

Фото предоставлены областной ГИБДД