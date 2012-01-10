В Нижнем Тагиле пенсионерка отдала грабителю «на проверку» 45 тысяч рублей

2 января в 13.00 пенсионерка 1929 г.р. возвращалась домой из магазина.Её начал преследовать неизвестный, который, представившись сотрудникомполиции, сказал, что она только что в магазине расплатилась за продуктыфальшивыми деньгами, и ему нужно проверить все купюры, которые находятсяу нее в квартире, на предмет подлинности, сообщили в пресс-службеМежмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

В квартире на ул. Горошникова пенсионерка передала ему «на проверку» сумму в 45 тыс.руб., с которой он исчез.

Фоторобот пенсионерка составить не может, при встрече – не опознает.

Сотрудники полиции Межмуниципального управления МВД России«Нижнетагильское» в связи с участившимися случаями мошенничества вотношении пожилых людей напоминают, что при возникновенииподобных «проверок» нужно звонить в полицию и уточнять, работает лиданный сотрудник в действительности, постараться связаться сродственниками, прежде чем кого-то пускать в дом, а тем более передаватьденежные средства неизвестным.