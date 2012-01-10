В Нижнем Тагиле полицейские по горячим следам задержали киргиза, ограбившего девушку

Неожиданно молодой человек, преследовавший девушку, напал на неё. Не растерявшись, она стала кричать о помощи, за что мужчина причинил ей телесные повреждения в виде ушиба глаза.

При этом злоумышленник настойчиво продолжал требовать от потерпевшей денежные средства. Преступник вырвал пакет, в котором находилась сумка с паспортом, двумя сотовыми телефонами и банковской картой. Также грабитель «прихватил» с собой золотое кольцо с руки потерпевшей. Схватив пакет, он побежал. Девушка продолжала кричать о помощи, и ее услышал сотрудник полиции, находящийся не при исполнении. Полицейский начал преследовать грабителя, но, поняв, что не сможет его догнать, тут же позвонил в отдел полиции №17.

По данным Межмуниципальное Управление МВД России «Нижнетагильское», дежурный отдела организовал оцепление района в составе 8 автопатрулей и пеших нарядов ППСП, и по приметам грабитель сразу был задержан. При нем были обнаружены похищенные вещи потерпевшей.

Также злоумышленник пояснил, где он выбросил сумку девушки. Молодой человек свою вину в преступлении признал. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК.

Задержанный оказался уроженцем республики Киргизии, приехавший в Нижний Тагил на заработки.Место, где он остановился, помнит только визуально, также у него нет данных человека, у которого он проживает. В настоящее время устанавливается его личность и место жительства.