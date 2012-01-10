В цирке тигр снова напал на ребенка

По сообщению врачей, сейчас состояние ребенка стабильное. Малыш находится в сознании и даже самостоятельно ест.По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает РИА«Новости».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов послеэтого случая предложил запретить детям фотографироваться с дикимиживотными в цирке.

Это уже не первое ЧП подобного рода. Я крайне озабочен фактомхалатного отношения к вопросам обеспечения безопасности детей,находящихся на территории массовых зрелищных учреждений. Необходимопровести расследование, проверить документы и в случае нарушенийпривлечь к ответственности администрацию зоопарка. У зоопарков,цирков-шапито должна быть лицензия. Кроме этого, считаю необходимымввести запрет на фотографирование детей с животными в цирках, зоопарках заявил Павел Астахов.

Похожий случай произошел в июне 2010 года в подмосковном Клину. Во времяциркового представления леопард, которого выводили после выступления сосцены, напал на семилетнюю дочь дрессировщицы хищников. Зверь нанеслапой удар по шее девочки, ребенок получил тяжелую рану.