Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Нижний Тагил - Нижняя Салда
На 45 км автодороги водитель автомашины ВАЗ 2114 не справился с управлением, допустив столкновение с автомашиной ГАЗ 322132 (ГАЗель).
9 января в 19:45 в дежурную часть полиции позвонил гражданин и сообщил, что на выезде из города Верхняя Салда произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На место происшествия выехали наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа под руководством начальника госавтоинспекции майора полиции Андрея Бунькова и заместителя начальника следственного отдела майора юстиции Анастасии Рафиковой. Было установлено, что водитель ВАЗ-2114 1951 года рождения, двигаясь в сторону Верхней Салды, не справился с рулевым управлением, допустил столкновение с пассажирской ГАЗелью №101 «Нижняя Салда - Верхняя Салда» под управлением водителя 1963 года рождения. В результате столкновения водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия.
В момент ДТП в маршрутке находились 8 человек. Медицинская помощь потребовалась только одному – молодому человеку 1992 года рождения. При столкновении он ушиб правый плечевой сустав. Госпитализация пассажиру не потребовалась. Остальные граждане уехали попутным транспортом.
Освидетельствание показало, что водитель ГАЗели был трезв.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.