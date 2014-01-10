Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Нижний Тагил - Нижняя Салда

9 января в 19:45 в дежурную часть полиции позвонил гражданин и сообщил, что на выезде из города Верхняя Салда произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На место происшествия выехали наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа под руководством начальника госавтоинспекции майора полиции Андрея Бунькова и заместителя начальника следственного отдела майора юстиции Анастасии Рафиковой. Было установлено, что водитель ВАЗ-2114 1951 года рождения, двигаясь в сторону Верхней Салды, не справился с рулевым управлением, допустил столкновение с пассажирской ГАЗелью №101 «Нижняя Салда - Верхняя Салда» под управлением водителя 1963 года рождения. В результате столкновения водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия.