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Три автомобиля пострадали в одном ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три автомобиля пострадали в одном ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

10 января 2014, 12:45Происшествия
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