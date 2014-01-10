Три автомобиля пострадали в одном ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

Отделение пропаганды ГИБДД сообщает, что в 9:55 часов 26-летний водитель Chevrolet Aveo, житель Красноуральска, следуя по трассе Серов-Екатеринбург, на 152 км столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, за рулем которого был 35-летний мужчина, житель Екатеринбурга.

В результате столкновения Chevrolet отнесло в ВАЗ-21083, за рулем которого находился 45-летний мужчина, житель Кушвы. В результате ДТП водитель Nexia получил перелом костей таза, пассажир – ушиб грудной клетки.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

А ГИБДД напоминает:

Обгон – самый опасный маневр при вождении автомобиля, часто приводящий к ДТП. На зимней дороге риск возникновения ДТП при обгоне возрастает. ГИБДД рекомендует при движении по зимней дороге воздержаться от совершения данного маневра, особенно водителям с недостаточным опытом вождения.