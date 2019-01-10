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Два человека пострадали при столкновении ВАЗ-2109 и Ford Focus под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два человека пострадали при столкновении ВАЗ-2109 и Ford Focus под Нижним Тагилом

Сегодня, 15:35ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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