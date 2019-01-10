Два человека пострадали при столкновении ВАЗ-2109 и Ford Focus под Нижним Тагилом

10 января в 11:40 на 15 км трассы Нижний Тагил-Нижняя Салда произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, направляющийся из села Покровское в Нижний Тагил, не справился с управлением и допустил столкновение со следующим во встречном направлении автомобилем марки Ford Focus.

Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, закрытым переломом правого бедра. Также в аварии пострадала пассажирка иномарки. Женщина 1944 года рождения получила тупую травму живота, перелом грудины, перелом ребер справа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля марки Ford Focus был трезв. Водитель ВАЗ-2109 не прошел процедуру освидетельствования из-за тяжелого состояния.