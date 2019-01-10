Екатеринбуржец угрожал устроить взрыв в жилом доме и сообщил о лжеубийстве

10 января житель Екатеринбурга обратился в диспетчерскую службу полиции и рассказал об убийстве двух граждан. Помимо этого, информатор сообщил, что собирается взорвать одну из квартир в многоэтажном доме.

Правоохранительные органы незамедлительно выехали на место «происшествия», но ни трупов, ни взрывного устройства не обнаружили. Квартира с номером, который указал информатор, отсутствовала в доме.