Екатеринбуржец угрожал устроить взрыв в жилом доме и сообщил о лжеубийстве
Сегодня, 19:31ПроисшествияФото: pixabay.com
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Екатеринбуржец позвонил в правоохранительные органы и сообщил об убийстве двух человек. Помимо этого, мужчина пригрозил устроить взрыв в жилом доме №3 на улице Рассветной. Информация оказалась ложной.
Сюжеты: Екатеринбург
10 января житель Екатеринбурга обратился в диспетчерскую службу полиции и рассказал об убийстве двух граждан. Помимо этого, информатор сообщил, что собирается взорвать одну из квартир в многоэтажном доме.
Правоохранительные органы незамедлительно выехали на место «происшествия», но ни трупов, ни взрывного устройства не обнаружили. Квартира с номером, который указал информатор, отсутствовала в доме.
Сотрудники ФСБ и МВД проводят проверку инцидента. Положительный сдвиг в деле уже имеется. Подробности происшествия сообщат позднее. Об этом журналистам рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, информирует URA.RU.
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