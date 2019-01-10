Уехал на заработки: житель Красноуральска пропал в Нижнем Тагиле
29-летний Григорий Анатольевич Козлов из Красноуральска уехал в Нижний Тагил на заработки и пропал.
По сообщению родственников, поехав в Нижний Тагил, Григорий не взял с собой никаких документов.
Во время поездки молодой человек держал связь с родными, однако с 28 декабря от него не было вестей.
Он не мог пропасть так просто. Он всегда был с нами на связи, но 28 числа ночью позвонил последний раз, рассказала редакции TagilCity.ru племянница Григория.
В ходе поисков родственники связались со знакомыми, которые были у Григория Козлова в Нижнем Тагиле, однако это не принесло результатов.
Никто из знакомых его не видел. Он звонил брату своему старшему, сказал, что находится в Нижнем Тагиле на заработках, мол, работа кипит. Обещал позвонить, но ни звонка, ни смс от него не было,пояснила девушка.
Родные Григория написали заявление в полицию.
Рост молодого человека 189 см, волосы черного цвета, глаза карие.
Все, кому что-либо известно о местонахождении Козлова Григория Анатольевича, могут позвонить по телефонам +7 953-607-86-54 (Татьяна) или +7 950-650-81-54 (Павел).
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости