Уехал на заработки: житель Красноуральска пропал в Нижнем Тагиле

По сообщению родственников, поехав в Нижний Тагил, Григорий не взял с собой никаких документов.

Во время поездки молодой человек держал связь с родными, однако с 28 декабря от него не было вестей.

Он не мог пропасть так просто. Он всегда был с нами на связи, но 28 числа ночью позвонил последний раз, рассказала редакции TagilCity.ru племянница Григория.

В ходе поисков родственники связались со знакомыми, которые были у Григория Козлова в Нижнем Тагиле, однако это не принесло результатов.

Никто из знакомых его не видел. Он звонил брату своему старшему, сказал, что находится в Нижнем Тагиле на заработках, мол, работа кипит. Обещал позвонить, но ни звонка, ни смс от него не было,пояснила девушка.

Родные Григория написали заявление в полицию.

Рост молодого человека 189 см, волосы черного цвета, глаза карие.