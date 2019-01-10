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Уехал на заработки: житель Красноуральска пропал в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
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Уехал на заработки: житель Красноуральска пропал в Нижнем Тагиле

Вчера, 20:31ПроисшествияФото: группа «Типичный тагильчанин»/vk.com/tagil
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