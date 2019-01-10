Ушла из дома и не вернулась: 14-летняя девочка пропала в Екатеринбурге
Сегодня, 12:07ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге пропала 14-летняя Юлия Лесникова. Девочка вышла из дома 8 января и не вернулась.
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На подростке были надеты синие штаны из джинсы, темно-синяя верхняя одежда и угги коричневого цвета. Рост девочки составляет 1 м 65 см, волосы темного цвета, короткая стрижка, карие глаза. Отличительная примера – небольшой шрам на щеке. Школьница среднего телосложения, сообщает «Комсомольская правда».
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Фото: УМВД по Екатеринбургу
Всех, кто может знать о месте нахождения несовершеннолетней, просят проинформировать правоохранителей по номерам: (343)294-14-94, (343)356-42-15, (343)325-42-05, (343)356-45-73 (74, 78, 80) или «02».
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