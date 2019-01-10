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«Услышала сильный вой»: неизвестные из Верхнего Тагила выстрелили в двух собак
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Услышала сильный вой»: неизвестные из Верхнего Тагила выстрелили в двух собак

Сегодня, 20:04ПроисшествияФото: скриншот видео Четвертого канала
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