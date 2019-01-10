«Услышала сильный вой»: неизвестные из Верхнего Тагила выстрелили в двух собак
Сегодня, 20:04ПроисшествияФото: скриншот видео Четвертого канала
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Неизвестные люди из Верхнего Тагила в охранной зоне произвели выстрелы в двух собак. Одно животное погибло на месте, второе убежало.
Выстрелы услышала гуляющая с собакой тагильчанка. Девушка побежала в сторону, откуда были слышны выстрелы, но неизвестные скрылись.
Было два выстрела и сильный вой собаки. Она услышала, как хлопнула дверь машины и автомобиль уехал, передал выезжающий на место происшествия волонтер со слов очевидца.
Тагильчанка увидела тело мертвого животного, а также убегающую раненую собаку.
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Волонтеры написали заявление в полицию, они планируют обратиться в прокуратуру, сообщается в новостях Четвертого канала.
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