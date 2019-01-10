«Услышала сильный вой»: неизвестные из Верхнего Тагила выстрелили в двух собак

Выстрелы услышала гуляющая с собакой тагильчанка. Девушка побежала в сторону, откуда были слышны выстрелы, но неизвестные скрылись.

Было два выстрела и сильный вой собаки. Она услышала, как хлопнула дверь машины и автомобиль уехал, передал выезжающий на место происшествия волонтер со слов очевидца.

Тагильчанка увидела тело мертвого животного, а также убегающую раненую собаку.