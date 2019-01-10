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Женщина с 2-летними близнецами была высажена на мороз из маршрутки Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина с 2-летними близнецами была высажена на мороз из маршрутки Екатеринбурга

Сегодня, 10:27ПроисшествияФото: pixabay.com
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