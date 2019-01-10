Женщина с 2-летними близнецами была высажена на мороз из маршрутки Екатеринбурга
Сегодня, 10:27ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жительница Москвы с двухлетними близнецами была высажена из общественного транспорта №47 Екатеринбурга. У женщины не оказалось наличных для оплаты проезда.
Сюжеты: Екатеринбург
Татьяна рассказала, что в новогодние праздники приехала в уральскую столицу в гости к родным. Она гуляла с детьми у цирка и решила доехать до дома на трамвае. В это время на трамвайных путях произошел обрыв проводов, и транспорт не ходил.
Женщина решила вызвать такси, но в диспетчерской службе клали трубку, услышав, что она с двумя маленькими детьми. Тогда Татьяна решила добраться до дома на маршрутке №47.
Из общественного транспорта ее высадили, так как у женщины не оказалось наличных для оплаты проезда, информирует URA.RU.
На весь автобус повоспитывали, что с маленькими детьми без денег и высадили, рассказала Татьяна.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей