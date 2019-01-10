Женщина с 2-летними близнецами была высажена на мороз из маршрутки Екатеринбурга

Татьяна рассказала, что в новогодние праздники приехала в уральскую столицу в гости к родным. Она гуляла с детьми у цирка и решила доехать до дома на трамвае. В это время на трамвайных путях произошел обрыв проводов, и транспорт не ходил.

Женщина решила вызвать такси, но в диспетчерской службе клали трубку, услышав, что она с двумя маленькими детьми. Тогда Татьяна решила добраться до дома на маршрутке №47.

Из общественного транспорта ее высадили, так как у женщины не оказалось наличных для оплаты проезда, информирует URA.RU.