Пять сёл под Нижним Тагилом оставались без электроэнергии из-за умышленной порчи ЛЭП

Для осмотра места происшествия выезжала следственно — оперативная группа МУ МВД «Нижнетагильское» под руководством начальника управления Ибрагима Абдулкадырова, а также сотрудники ФСБ и Росгвардии, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

В настоящее время организован комплекс необходимых оперативно — розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершенному преступлению. Раскрытие преступления взял под личный контроль полковник Абдулкадыров,добавили в пресс-службе.

На аппаратном совещании в администрации Нижнего Тагила 10 января начальник управления территориального развития и общественных связей Лидия Панникова рассказала, что ремонт уже выполняется.

На время отключения выполнен перевод на дизельные генераторы,заявила Панникова.

Панникова пояснила, что повреждена магистральная линия электропередачи с напряжением 500 киловольт, которая не питает посёлки, но пересекает линию электропередачи к ним. Поэтому, с целью безопасности, отключили все линии.

Ранее пресс-служба компании «Россети Урал» также сообщила, что в села были направлены резервные источники энергоснабжения.