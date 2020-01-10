В Нижнем Тагиле стая собак покусала девушку до потери сознания
В Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на студентку Высокогорского многопрофильного техникума. По словам пострадавшей, животные были очень агрессивны и едва не разорвали ее на части, пишет «Уралинформбюро».
Инцидент произошел утром 9 января, когда девушка шла на учебу. Она уже подходила к учебному заведению, когда сзади на нее набросились около 10 собак.
Животные прыгали со всех сторон, кусали меня. Я кричала: «Помогите». Мимо меня в этот момент проходили двое мужчин, но они не подошли. Сильнее всего собаки прокусили ногу. От боли я потеряла сознание,рассказала студентка.
Собак прогнали прохожие, услышав крики о помощи. С помощью классного руководителя девушка добралась до травмпункта. Оказав помощь, медики отправили ее домой.
По словам пострадавшей, в тот день из раны на ноге долго шла кровь, а ночью поднялась температура. Девушка намерена обратится в правоохранительные органы и найти виновных в происшествии.
Рядом с нашим техникумом находится детский сад. Страшно представить, что эта стая может дальше разгуливать и напасть на кого-нибудь. Я хочу обратиться в полицию или в суд, потому что кто-то должен нести ответственность за опасных собак,отметила девушка.