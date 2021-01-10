Пострадали киоск и переход: в Екатеринбурге обвал стены ПРОМЭКТа попал на видео

Пострадали киоск и переход: в Екатеринбурге обвал стены ПРОМЭКТа попал на видео

Сегодня, 19:27ПроисшествияPhoto: скриншот с видео на YouTube-канале "Происшествия оперативно"
10 января в Екатеринбурге при разборе фасада конструктивистского здания ПРОМЭКТа обвалилась стена.

Инцидент произошел вечером на улице Декабристов, 20. В результате кирпичами завалило переход и киоск, который стоял у здания ПРОМЭКТа.

Момент обрушения был запечатлен на видео. На нем можно увидеть, что эскалатор сносит часть стены, после чего остальная конструкция рушится, поднимая столб пыли.

Предположительно повреждена линия электропередачи, она провисла. Экскаватор перестал работать, рабочие на объекте суетятся,сообщает Е1 со ссылкой на телеграм-канал «СВЕТ».

Позже стало известно, что, по словам свидетелей, линия электропередачи не была повреждена. На данный момент о пострадавших ничего не известно.

Video:YouTube-канал "Происшествия оперативно"

Напомним, в октябре в Дегтярске частично обрушилось здание овощебазы. Инцидент также попал на видео.

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