«Пусть горит»: в Нижнем Тагиле на Землячки загорелась трансформаторная подстанция

Инцидент произошел 9 января около 21.00. Загорелась трансформаторная будка на улице Землячки, 49. Все дома в округе остались без электричества.
В аварийной службе сказали «Пусть горит», передает группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте» слова местного жителя.
В Отделе надзорной деятельности редакции TagilCity.ru подтвердили информацию и сообщили, что на место выезжала пожарная бригада. Пожар тушить не пришлось — огонь угас после отключения электропитания самой трансформаторной станции.
Напомним, 7 января в Нижнем Тагиле сгорел автобус «ПАЗ» на улице Трикотажников. От огня пострадал стоявший рядом автомобиль «ГАЗель». С огнем удалось справиться прибывшим на место семи сотрудникам МЧС.