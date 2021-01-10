«Пусть горит»: в Нижнем Тагиле на Землячки загорелась трансформаторная подстанция

«Пусть горит»: в Нижнем Тагиле на Землячки загорелась трансформаторная подстанция

Сегодня, 13:07ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на улице Землячки произошел пожар в трансформаторной подстанции.

Инцидент произошел 9 января около 21.00. Загорелась трансформаторная будка на улице Землячки, 49. Все дома в округе остались без электричества.

В аварийной службе сказали «Пусть горит», передает группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте» слова местного жителя.

В Отделе надзорной деятельности редакции TagilCity.ru подтвердили информацию и сообщили, что на место выезжала пожарная бригада. Пожар тушить не пришлось — огонь угас после отключения электропитания самой трансформаторной станции.

Напомним, 7 января в Нижнем Тагиле сгорел автобус «ПАЗ» на улице Трикотажников. От огня пострадал стоявший рядом автомобиль «ГАЗель». С огнем удалось справиться прибывшим на место семи сотрудникам МЧС.

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