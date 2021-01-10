Ущерб 14 миллионов: под Екатеринбургом неизвестные подожги загородный клуб

Инцидент произошел 9 января, рано утром. Как рассказала владелица клуба, ей известно, кто совершил поджог. И он не первый.
Летом на нас писали жалобы в разные инстанции, но мы со всем справлялись. И в сентябре начались первые поджоги,отметила собственница.
На данный момент идет следствие, круг подозреваемых также установлен. Чтобы усложнить тушение, они подожгли одновременно несколько строений и попали на камеры видеонаблюдения, сообщает Е1.
В результате в пожаре пострадало несколько зданий: кофейня и баня екатеринбургских предпринимателей. Они также подтвердили, что ранее поджоги уже совершались.
Там собственники сменились год назад, у старых со старым руководством какие-то конфликты,рассказал хозяин кофейни.
Напомним, в конце декабря стало известно, что в Екатеринбурге суд оставил под стражей подозреваемого в поджоге барака Александра Панкратова. В пожаре погибло восемь человек.