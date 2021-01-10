Ущерб 14 миллионов: под Екатеринбургом неизвестные подожги загородный клуб

Ущерб 14 миллионов: под Екатеринбургом неизвестные подожги загородный клуб

Вчера, 21:44ПроисшествияPhoto: Е1.RU
Под Екатеринбургом, на Балтыме, неизвестные устроили поджог загородного клуба «Лесная сказка». Ущерб, по словам владелицы, составил примерно 14 миллионов рублей.

Инцидент произошел 9 января, рано утром. Как рассказала владелица клуба, ей известно, кто совершил поджог. И он не первый.

Летом на нас писали жалобы в разные инстанции, но мы со всем справлялись. И в сентябре начались первые поджоги,отметила собственница.

На данный момент идет следствие, круг подозреваемых также установлен. Чтобы усложнить тушение, они подожгли одновременно несколько строений и попали на камеры видеонаблюдения, сообщает Е1.

В результате в пожаре пострадало несколько зданий: кофейня и баня екатеринбургских предпринимателей. Они также подтвердили, что ранее поджоги уже совершались.

Там собственники сменились год назад, у старых со старым руководством какие-то конфликты,рассказал хозяин кофейни.

Напомним, в конце декабря стало известно, что в Екатеринбурге суд оставил под стражей подозреваемого в поджоге барака Александра Панкратова. В пожаре погибло восемь человек.

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