В Нижнем Тагиле семья из сгоревшего на Гальянке дома нуждается в помощи

В семье двое детей, мальчик и девочка. Малыш имеет инвалидность. Сейчас семейство оказалось в трудной жизненной ситуации. Они лишились жилья. К деревянному дому был выполнен пристрой из твин-блока, его стены не пострадали. Женщина просит неравнодушных граждан помочь восстановить в этом пристрое жилище.