В Нижнем Тагиле семья из сгоревшего на Гальянке дома нуждается в помощи

В Нижнем Тагиле семья из сгоревшего на Гальянке дома нуждается в помощи

Сегодня, 15:38ПроисшествияPhoto: Отдел надзорной деятельности
В Нижнем Тагиле семья с двумя детьми оказалась без жилья из-за пожара в частном доме, рассказала TagilCity.ru сама пострадавшая.

Дом на улице Рябиновой сгорел 9 января. Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра. Кроме того, сгорели надворные постройки.

Пока муж находился на работе произошло возгорание. Женщину разбудили соседи, постучавшись в окно. Через оконный проем соседи помогли выбраться детям, а их мать смогла покинуть жилище самостоятельно.

На данный момент Ольга с двумя детьми и мужем проживает у матери. В доме сгорели все личные вещи, из-за чего пришлось просить помощи в социальных сетях. Многие откликнулись и предоставили одежду для погорельцев.

Отдают очень много одежды. Оказалось, у нас множество неравнодушных граждан. Большое всем спасибо за помощь, рассказала изданию Ольга.

В семье двое детей, мальчик и девочка. Малыш имеет инвалидность. Сейчас семейство оказалось в трудной жизненной ситуации. Они лишились жилья. К деревянному дому был выполнен пристрой из твин-блока, его стены не пострадали. Женщина просит неравнодушных граждан помочь восстановить в этом пристрое жилище.

Всех, кто может помочь с ремонтом, стройматериалами или финансами просят обратиться по телефону +79022706965. К этому же номеру привязана карта Сбербанка.

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