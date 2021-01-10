В Нижнем Тагиле в Невьянском переулке две иномарки не поделили дорогу

Напомним, 8 января на улице Алтайская в Нижнем Тагиле столкнулись пять автомобилей. Водитель Citroen допустил наезд на стоявший отечественной автомобиль. От удара иномарку откинула на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с тремя машинами. В ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали с ушибами.