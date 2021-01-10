В Нижнем Тагиле в Невьянском переулке две иномарки не поделили дорогу

Происшествие случилось вечером 9 января. В Невьянском переулке в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля иностранных марок, сообщает подписчик группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».
На кадрах видеозаписи видны поврежденные передние части у двух автомобилей. Из-за ДТП была перегорожена полоса на проезжей части.
Как рассказал TagilCity.ru инсайдер в ГИБДД, пострадавших в происшествии нет.
Напомним, 8 января на улице Алтайская в Нижнем Тагиле столкнулись пять автомобилей. Водитель Citroen допустил наезд на стоявший отечественной автомобиль. От удара иномарку откинула на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с тремя машинами. В ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали с ушибами.