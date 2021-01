В Нижнем Тагиле в Невьянском переулке две иномарки не поделили дорогу

В Нижнем Тагиле на Новой Кушве произошло ДТП, в результате была перегорожена одна из полос на проезжей части.

Происшествие случилось вечером 9 января. В Невьянском переулке в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля иностранных марок, сообщает подписчик группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». На кадрах видеозаписи видны поврежденные передние части у двух автомобилей. Из-за ДТП была перегорожена полоса на проезжей части. Как рассказал TagilCity.ru инсайдер в ГИБДД, пострадавших в происшествии нет. Video: Группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте» Напомним, 8 января на улице Алтайская в Нижнем Тагиле столкнулись пять автомобилей. Водитель Citroen допустил наезд на стоявший отечественной автомобиль. От удара иномарку откинула на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с тремя машинами. В ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали с ушибами.

