В Нижнем Тагиле водитель машины с наклейками «Везет» забрал забытые на автомойке вещи

26 декабря человек приехал помыть свой автомобиль на мойку на улице Индустриальная, 90м. Выложил свои вещи из багажника, но когда уезжал забыл их, рассказал Никита Чапурин.
Чуть позже подъехал таксист с наклейками сервиса «Везет» и забрал себе забытые огнетушитель и набор инструментов.
Напомним, в Нижнем Тагиле пожилой мужчина забыл в ячейке для хранения одного из магазинов игрушечного робота. Подарок предназначался внуку на Новый год. Когда он вернулся через 30 минут вещи уже не было на месте. В соцсетях была размещена запись с просьбой вернуть робота. Через некоторое время с мужчиной связались сотрудники магазина и сообщили, что вещь принесли и её можно забрать на кассе.