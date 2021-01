В Нижнем Тагиле водитель машины с наклейками «Везет» забрал забытые на автомойке вещи

В Нижнем Тагиле водитель такси с наклейками «Везет» забрал огнетушитель и набор инструментов, которые забыл на мойке другой автолюбитель, рассказал TagilCity.ru глава ОД «Тагил Без Ям» Никита Чапурин.

26 декабря человек приехал помыть свой автомобиль на мойку на улице Индустриальная, 90м. Выложил свои вещи из багажника, но когда уезжал забыл их, рассказал Никита Чапурин. Чуть позже подъехал таксист с наклейками сервиса «Везет» и забрал себе забытые огнетушитель и набор инструментов. Video: Группа ОД «Тагил Без Ям» во «Вконтакте» Напомним, в Нижнем Тагиле пожилой мужчина забыл в ячейке для хранения одного из магазинов игрушечного робота. Подарок предназначался внуку на Новый год. Когда он вернулся через 30 минут вещи уже не было на месте. В соцсетях была размещена запись с просьбой вернуть робота. Через некоторое время с мужчиной связались сотрудники магазина и сообщили, что вещь принесли и её можно забрать на кассе. В Нижнем Тагиле забытый в магазине подарок для ребенка вернулся в семью

