В Нижнем Тагиле водитель машины с наклейками «Везет» забрал забытые на автомойке вещи

Напомним, в Нижнем Тагиле пожилой мужчина забыл в ячейке для хранения одного из магазинов игрушечного робота. Подарок предназначался внуку на Новый год. Когда он вернулся через 30 минут вещи уже не было на месте. В соцсетях была размещена запись с просьбой вернуть робота. Через некоторое время с мужчиной связались сотрудники магазина и сообщили, что вещь принесли и её можно забрать на кассе.