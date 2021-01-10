В сгоревшем строении в Тюменской области работал нелегальный дом престарелых

Хозяйка частного дома организовала нелегальный пансионат для пожилых людей. Все здания заведения были расположены под крышей и впритык друг к другу, пишет ИА «Наш город».
По словам соседей, никто не подозревал о подобном заведении. Стариков видели играющими в карты один раз. Накануне пожара из помещений шел пар. Очевидцы сообщают, что в строениях разогревали воду в больших кастрюлях.
Когда начался пожар соседи направились на улицу с лопатами, чтобы потушить огонб и недопустить распространение огня.
Как увидел дым, сразу же позвонил в МЧС. Там сказали, что уже едут, рассказал местный житель.
Правоохранительными органами были установлены личности погибших. Всего умерло семь человек — три женщины и четверо мужчин.
Напомним, пожар случился 9 января в поселке Боровский Тюменской области. На территории частного дома сгорели дворовые постройки.