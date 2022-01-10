54-летняя женщина попала под колеса ВАЗ-210540 на свердловской трассе

54-летняя женщина попала под колеса ВАЗ-210540 на свердловской трассе
54-летняя женщина попала под колеса ВАЗ-210540 на свердловской трассе
Сегодня, 21:10ПроисшествияФото: ГИБДД Свердловской области
ДТП с ВАЗ-210540, в котором погибла 54-летняя женщина, произошло 9 января около 22.45 на 86 километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

За рулем отечественной машины находился 23-летний водитель со стажем вождения пять лет. Он ехал по населенному пункту в сторону Кировграда, однако сбил женщину, прибывающую на проезжей части, сообщает областное ГИБДД.

Молодой человек рассказал, что ехал со скоростью примерно 60 километров в час. На женщине не было светоотражающих элементов, также она сидела на дороге, поэтому из-за плохой видимости водитель не заметил человека. В результате свердловчанка скончалась. Также свидетель — водитель машины «УАЗ Патриот», рассказал, что пешеход то ли сидела, то ли лежала на дороге.

Напомним, на Пермском тракте три человека получили травмы после столкновения автобуса и двух легковых автомобилей. Дети, которые ехали с соревнований, не пострадали.

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