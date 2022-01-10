54-летняя женщина попала под колеса ВАЗ-210540 на свердловской трассе

Молодой человек рассказал, что ехал со скоростью примерно 60 километров в час. На женщине не было светоотражающих элементов, также она сидела на дороге, поэтому из-за плохой видимости водитель не заметил человека. В результате свердловчанка скончалась. Также свидетель — водитель машины «УАЗ Патриот», рассказал, что пешеход то ли сидела, то ли лежала на дороге.