Двое мужчин умерли в закрытом гараже при покраске автомобиля в Екатеринбурге

Двое мужчин умерли в закрытом гараже при покраске автомобиля в Екатеринбурге
Двое мужчин умерли в закрытом гараже при покраске автомобиля в Екатеринбурге
Сегодня, 15:41ПроисшествияФото: 1MI
Двое мужчин погибли в закрытом гараже в Екатеринбурге. Они красили автомобиль и прогревали помещение тепловой пушкой.

Тела были найдены 9 января 2022 года на улице Вакина. Сообщение в полицию поступило утром. Погибшими оказались градане одной из бывших союзных республик 1994 и 1995 года рождения. Они приехали в Россию в декабре 2021 года, чтобы найти работу. На момент происшествия официально нигде не работали, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, погибшие ремонтировали автомобиль. Они использовали лакокрасочные материалы. При этом дверь в гараж у них была закрыта, а для отопления использовалась тепловая пушка. Основная версия гибели — пренебрежение правилами безопасности. Точная причина будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Валерий Горелых уточнил, что гаражный бокс мужчины арендовали для проведения ремонта автомобилей.

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