Гимназию и школу экстренно эвакуировали в Екатеринбурге

Выход школьников с каникул в столице Среднего Урала Екатеринбурге обернулся чрезвычайным происшествием. Распугивая птиц сиренами, по улицам промчались автомобили полиции, МЧС и скорой помощи. Они спешили к зданию гимназии № 161 на бульваре Денисова-Уральского, откуда на улицу педагоги выводили учащихся.
Также машины оперслужб наблюдают у школы № 65, тоже подвергшейся эвакуации. Занятия перенесены в 154-ю школу. Причины этого пока не сообщают. Однако ранее такой прецедент уже был из-за ложных сообщений о минировании зданий.