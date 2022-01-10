Гимназию и школу экстренно эвакуировали в Екатеринбурге

Гимназию и школу экстренно эвакуировали в Екатеринбурге
Гимназию и школу экстренно эвакуировали в Екатеринбурге
Сегодня, 11:09ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге спешно эвакуировали учащихся двух образовательных учреждений.

Выход школьников с каникул в столице Среднего Урала Екатеринбурге обернулся чрезвычайным происшествием. Распугивая птиц сиренами, по улицам промчались автомобили полиции, МЧС и скорой помощи. Они спешили к зданию гимназии № 161 на бульваре Денисова-Уральского, откуда на улицу педагоги выводили учащихся.

Также машины оперслужб наблюдают у школы № 65, тоже подвергшейся эвакуации. Занятия перенесены в 154-ю школу. Причины этого пока не сообщают. Однако ранее такой прецедент уже был из-за ложных сообщений о минировании зданий.

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