МФЦ в Свердловской области не выдают документы из-за масштабного сбоя в системе

Веб-сервис МФЦ Свердловской области перестал отвечать на запросы. По этой причине местные жители не могут записаться на прием дистанционно, получить консультации и другие услуги.
Так продолжается более трех часов кряду. Но в организации просят набраться терпения и поясняют: всему виной масштабный технический сбой. Произошло это на территории всего региона. Поэтому узнать, например, статус своего заявления якобы можно только позвонив в контакт-центр.
Консультацию о готовности пакетов с документами, опять же со слов работников МФЦ, которым удавалось дозвониться свердловчанам, должны предоставлять по номеру: 8 (343) 273–00–08, добавочный номер «1». Но сделать это у многих получается. В контактный центр МФЦ — тоже.