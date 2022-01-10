Насмерть задавил свою девушку пьяный водитель «десятки» в Екатеринбурге

Насмерть задавил свою девушку пьяный водитель «десятки» в Екатеринбурге
Насмерть задавил свою девушку пьяный водитель «десятки» в Екатеринбурге
Сегодня, 12:23ПроисшествияФото: 1MI
Насмерть сбил свою девушку водитель «ВАЗ-2110» в Екатеринбурге. Авария произошла 31 августа 2021 года на улице Пирогова. Прокуратурой установлено, что мужчина был нетрезв.

По версии следствия, мужчина не предпринял мер чтобы остановиться. Он выехал на пешеходную дорожку и сбил свою девушку, которая ждала его возле дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Девушка получила перелом костей черепа и скончалась через два дня в больнице. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, которое привело к гибели человека.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении виновника аварии. Он получил 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Также ему запрещено садиться за руль в течение двух лет и 10 месяцев. Помимо этого родственникам погибшей мужчина должен выплатить моральный вред и расходы на похороны.

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Екатеринбург
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