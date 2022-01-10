Сгорел дом, погиб кот: уралец хочет добиться честных выплат со страховой компании

Евгений рассказал редакции TagilCity.ru, что в день инцидента находился на своей малой родине — в Нижнем Тагиле. Дома остался только кот, которого ежедневно проверяла подруга. Утром 4 января с мужчиной связались соседи. Они сообщили, что случился пожар и строение сгорело. Результатом стало то, что кот погиб в огне, а уцелевшие вещи все равно пропали из-за того, что оказались заполнены водой и замерзли. На данный момент стоимость ущерба составляет около 1,5 миллиона рублей.
Страховая сначала сказала присылать фотки и вывозить вещи, а когда поняла, что сумма велика, сказала ничего не трогать и ждать оценщика,рассказал Евгений редакции.
Он отметил, что на днях ждет представителя страхового агентства «Манго Иншуринг», которое не сразу вышло с ним на связь, а сегодня работал с дознавателем из пожарной охраны.
Напомним, 8 января стало известно, что в Слободо-Туринском районе Свердловской области в 3.00 ночи загорелся многоквартирный жилой дом. Из пожара удалось спасти четверых детей.