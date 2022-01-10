Тагильчанин зарезал свою знакомую и бросил у подъезда

3 января обвиняемый был вместе со своей знакомой. На почве ревности у них возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и совершил преступление. После этого он вынес тело на улицу, а некоторые вещи, в том числе сотовый телефон знакомой, выбросил. Затем убийца вернулся к себе домой и затёр следы крови.