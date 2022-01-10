Тагильчанин зарезал свою знакомую и бросил у подъезда

Тагильчанин зарезал свою знакомую и бросил у подъезда
Тагильчанин зарезал свою знакомую и бросил у подъезда
Сегодня, 17:25ПроисшествияФото: 1МI
Тело тагильчанки обнаружили утром 4 января на улице Свердлова. Подозрение в убийстве пало на ее знакомого.

Мертвую женщину нашли прохожие. Они позвонили в службу скорой помощи, а оттуда информация поступила в 17-й опорный пункт МВД. На адрес выехал полицейский наряд и медицинская бригада.

Личность погибшей установили быстро. Это была местная жительница. Официально она нигде не работала, в базе уголовных дел не числилась. Следы на теле не оставляли сомнений в насильственном характере смерти: горожанку кто-то зарезал.

Розыском подозреваемого занимались сотрудники уголовного розыска. Им оказался знакомый горожанки, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Мужчине 32 года, он уже сознался в содеянном.

3 января обвиняемый был вместе со своей знакомой. На почве ревности у них возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и совершил преступление. После этого он вынес тело на улицу, а некоторые вещи, в том числе сотовый телефон знакомой, выбросил. Затем убийца вернулся к себе домой и затёр следы крови.

С обвиняемым проведен следственный эксперимент. Он указал куда выбросил вещи женщины и рассказал о произошедшем в деталях. По решению суда, фигуранта взяли под стражу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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