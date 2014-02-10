В воскресенье в Нижнем Тагиле сгорели 2 квартиры и садовый дом. Погибли люди
Об одном из пожаров, произошедших 9 февраля в Нижнем Тагиле TagilCity.ru рассказала пользовательница Елена. Она сообщила, что утром в воскресенье горела квартира по улице Островского, 9. Но, как выяснилось по данным оперативной информации ГУ МЧС по Свердловской области, в этот день в городе произошло 3 пожара.
Тот, о котором сообщила Елена, стал наиболее страшным, ведь он унес жизни двоих людей. По официальным данным, сообщение о пожаре поступило в 09-58. На площади 15 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 6-м этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. При пожаре погибли 2 человека. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В тушении были задействованы 5 единиц техники и 16 человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 2 человека: эвакуированы ребенок по автолестнице из квартиры на 9-ом этаже и женщина c помощью спасательного устройства по лестничным маршам с 8-го этажа.
Еще один пожар случился ранним утром: в 04:55 на пульт поступило сообщение о пожаре на ул. К. Пылаева, 20. На площади 20 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 5-ом этаже муниципального жилого дома. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем хозяина. Ущерб устанавливается. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
Кроме того, ночью 9 февраля загорелся садовый домик на Восточном шоссе, коллективный сад №1 «УВЗ». На площади 25 кв.м строение выгорело. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводка, ущерб устанавливается. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава.
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