В воскресенье в Нижнем Тагиле сгорели 2 квартиры и садовый дом. Погибли люди

Тот, о котором сообщила Елена, стал наиболее страшным, ведь он унес жизни двоих людей. По официальным данным, сообщение о пожаре поступило в 09-58. На площади 15 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 6-м этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. При пожаре погибли 2 человека. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В тушении были задействованы 5 единиц техники и 16 человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 2 человека: эвакуированы ребенок по автолестнице из квартиры на 9-ом этаже и женщина c помощью спасательного устройства по лестничным маршам с 8-го этажа.