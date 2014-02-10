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В воскресенье в Нижнем Тагиле сгорели 2 квартиры и садовый дом. Погибли люди
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В воскресенье в Нижнем Тагиле сгорели 2 квартиры и садовый дом. Погибли люди

10 февраля 2014, 09:45Происшествия
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