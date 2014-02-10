За выходные в Нижнем Тагиле пешеходы 567 раз нарушили ПДД, а водители – 617

Без «железа», конечно, не обошлось, кроме того, предоставлена статистика по нарушениям водителями и пешеходами. Так, тагильские автолюбители 617 раз нарушили ПДД, и больше всего нарушений связано с непредоставлением преимущества в движении пешехода. А вот сухие цифры по наиболее частым нарушениям: