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За выходные в Нижнем Тагиле пешеходы 567 раз нарушили ПДД, а водители – 617
Сюжеты:
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За выходные в Нижнем Тагиле пешеходы 567 раз нарушили ПДД, а водители – 617

10 февраля 2014, 11:58Происшествия
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