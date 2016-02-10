В Екатеринбурге неизвестные взорвали банкомат и украли 2 миллиона рублей

Прошлой ночью близ одного из магазинов Екатеринбурга был совершен подрыв банкомата. Грабителям удалось украсть 2 миллиона рублей.

Несмотря на то, что 2 отряда охраны прибыли к магазину уже через 5 минут, преступникам удалось сбежать. Спустя 10 минут приехала следственная группа для расследования места происшествия.

Также пострадали стекла у входа в магазин, у которого и стоял подорванный банкомат. Известно, что для подрыва аппарата преступники использовали газ.