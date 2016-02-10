Задержанные в Екатеринбурге террористы собирались устроить теракты в метро и торговом центре
10 февраля 2016, 12:50ПроисшествияДенис Таратонов
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Стали известны новые подробности о террористических актах, которые готовила задержанная в Екатеринбурге бандитская группировка. В группировку, напомним, входило семь человек — граждан России и ближнего зарубежья. Следователям удалось выяснить, где именно они собирались устроить теракты.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Симпатизирующие ИГИЛ бандиты готовили теракты на территории Екатеринбурга. Местом их проведения должны были стать места скопления большого количества людей — метро и один из торговых центров, сообщает «Коммерсант». К счастью, благодаря умелой работе спецслужб этого удалось избежать.
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Фото: Управление ФСБ России по Свердловской области
Не может не внушить тревогу то обстоятельство, что это произошло совсем рядом с Нижним Тагилом. Эхо событий, происходящих в Сирии, дошло до Урала.
Участников бандитской группировки арестовали на два месяца. За это время будет закончена подготовка дела, после чего оно будет передано в суд.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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