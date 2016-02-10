Задержанные в Екатеринбурге террористы собирались устроить теракты в метро и торговом центре

Симпатизирующие ИГИЛ бандиты готовили теракты на территории Екатеринбурга. Местом их проведения должны были стать места скопления большого количества людей — метро и один из торговых центров, сообщает «Коммерсант». К счастью, благодаря умелой работе спецслужб этого удалось избежать.

Фото: Управление ФСБ России по Свердловской области

Не может не внушить тревогу то обстоятельство, что это произошло совсем рядом с Нижним Тагилом. Эхо событий, происходящих в Сирии, дошло до Урала.

Участников бандитской группировки арестовали на два месяца. За это время будет закончена подготовка дела, после чего оно будет передано в суд.