160 умирающих собак найдены на частном подворье в Тверской области (ВИДЕО)

Местные жители нашли на заброшенном частном подворье в деревне Гущино в Тверской области около 160 собак пород хаски и маламут. Животные дерутся за еду, некоторые из них из-за этого получили травмы. У одной из собак, как говорят местные жители, серьезно травмированы лапы.

В следственном комитете сообщили, что ездовые собаки находятся в истощенном состоянии. Хозяева оставили их без пищи и воды и покинули свое подворье.

Владельцев собак пока найти не удалось, сейчас в областном следственном комитете начата проверка по факту жестокого обращения с животными, информирует издание «Лента.ру».