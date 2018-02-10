160 умирающих собак найдены на частном подворье в Тверской области (ВИДЕО)
10 февраля, 16:00Происшествия
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На заброшенном подворье в Тверской области местные жители нашли стаю из 160 истощенных собак пород хаски и маламут. Бывшие владельцы бросили животных без пищи и уехали, сейчас следователи проводят проверку.
Местные жители нашли на заброшенном частном подворье в деревне Гущино в Тверской области около 160 собак пород хаски и маламут. Животные дерутся за еду, некоторые из них из-за этого получили травмы. У одной из собак, как говорят местные жители, серьезно травмированы лапы.
В следственном комитете сообщили, что ездовые собаки находятся в истощенном состоянии. Хозяева оставили их без пищи и воды и покинули свое подворье.
Владельцев собак пока найти не удалось, сейчас в областном следственном комитете начата проверка по факту жестокого обращения с животными, информирует издание «Лента.ру».
Видео: «Лента.ру»
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