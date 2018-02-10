Наркоманка пыталась задушить тагильчанку после просьбы уступить дорогу

Инцидент случился вечером 7 февраля в районе ГГМ Нижнего Тагила. Жительница дома № 12 по Октябрьскому проспекту направлялась по своим делам, когда на детской площадке ей преградила дорогу соседка по лестничной клетке.

Девушка не давала тагильчанке пройти и говорила несвязными фразами. По словам потерпевшей, по стеклянным глазам и невнятной речи девушки она поняла, что соседка находится в наркотическом опьянении. Тагильчанка попросила уступить ей дорогу, после чего сама обошла нарушительницу спокойствия и пошла дальше.

Тогда наркоманка догнала девушку, схватила за горло и начала душить. Во время схватки нападавшая упала, и девушке удалось сбежать. К тому времени к дому подъехали полицейские, которых, как оказалось, вызвала сама нападавшая. Накануне она поссорилась со своим сожителем, после чего он отказался пускать ее в квартиру.

Полицейские обыскали квартиру влюбленной пары, где обнаружили пакетик с наркотиком и шприцы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Сейчас в отношении сожителей проводится проверка, оба они на время следствия находятся на свободе, сообщает ИА «Все новости».