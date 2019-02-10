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2 человека пострадали и 23 эвакуированы из горящего дома в Алапаевске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 человека пострадали и 23 эвакуированы из горящего дома в Алапаевске

Сегодня, 20:59ПроисшествияФото: 66.mchs.gov.ru
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