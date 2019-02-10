2-месячный младенец и еще 3 человека пострадали в ДТП автобуса и легковушек на Урале

По предварительным данным, 22-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля Mitsubishi. Он вылетел на встречную полосу, где в это время проезжал автобус с пассажирами.

От удара об автобус Mitsubishi отбросило на еще два автомобиля – Chevrolet Lacetti и Lada Granta. Автобус при этом съехал в кювет.

В результате аварии в больницу Екатеринбурга были госпитализированы девушка-водитель Mitsubishi и пассажирка автобуса. На месте оказана медицинская помощь мужу пострадавшей автоледи и ее 2-месячной дочке, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.