2-месячный младенец и еще 3 человека пострадали в ДТП автобуса и легковушек на Урале
Сегодня, 12:23ПроисшествияФото: Валерий Горелых
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
8 февраля в 16:45 в Каменске-Уральском произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей и автобуса. В результате аварии медицинская помощь понадобилась четырем людям, в том числе и 2-месячной девочке.
По предварительным данным, 22-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля Mitsubishi. Он вылетел на встречную полосу, где в это время проезжал автобус с пассажирами.
От удара об автобус Mitsubishi отбросило на еще два автомобиля – Chevrolet Lacetti и Lada Granta. Автобус при этом съехал в кювет.
В результате аварии в больницу Екатеринбурга были госпитализированы девушка-водитель Mitsubishi и пассажирка автобуса. На месте оказана медицинская помощь мужу пострадавшей автоледи и ее 2-месячной дочке, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: KU66.ru
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей