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2-месячный младенец и еще 3 человека пострадали в ДТП автобуса и легковушек на Урале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2-месячный младенец и еще 3 человека пострадали в ДТП автобуса и легковушек на Урале

Сегодня, 12:23ПроисшествияФото: Валерий Горелых
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